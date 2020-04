Depuis un certain temps dans le département de Mbour, il a été remarqué la présence de pirogues bondées de passagers voulant débarquer sur les plages.



Ce qui a amené le préfet de Mbour, Mor Talla Tine, à rompre le silence et à apporter des précisions : "Nous veillerons sur nos côtes, toutes les dispositions préventives sont déjà prises. J'ai appelé le directeur de la pêche et la Marine nationale suit cette affaire de près. Mais n'oubliez pas que ces derniers s'ils sont Sénégalais, ils devront être recueillis et confinés."



Par ailleurs, le préfet est revenu sur les vivres que l'État doit donner aux populations. L'occasion a été ainsi saisie par le préfet pour revenir sur le geste du directeur général de Egebos qu'il juge hautement symbolique et patriotique à travers la remise d'un chèque de 10 millions de nos francs destiné au force covid-19, 5 tonnes de riz, 500 kg de sucre 500.000 fcfa de carburant pour le comité local de lutte covid-19.



Une même somme en denrées alimentaires a été déboursée pour les populations de son quartier. Un geste dira le préfet, qui leur permettra de mieux gérer le confinement des talibés...