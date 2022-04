Course à l'Elysée : l'importance d'une élection à deux tours pour les Français de Dakar.

Ce dimanche 10 avril, 48 millions de français sont appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle qui oppose 12 candidats dont le président sortant Emmanuel Macron. Comme leurs compatriotes de l’Hexagone, les français installés à Dakar accomplissent leur devoir civique dans l’un des deux centres de votes prévus à cet effet.



La circonscription de Dakar qui regroupe le Sénégal, la Gambie, le Cap Vert et la Guinée Bissau, avec dix bureaux, compte plus de 17.000 inscrits, soit une hausse de 4000 inscrits de plus par rapport à 2017.



Au Lycée Jean Mermoz de Ouakam où sont ouverts deux bureaux de vote, ce n’est pas la grande affluence. Les expatriés français arrivent au compte goutte. À l'entrée, deux agents de sécurité veillent à ce que le protocole soit respecté. La presse n'est pas la bienvenue à l'intérieur du centre du vote. Nous l'avons appris à nos dépens. Comme à l'impossible nul n'est tenu, nous avons préféré attendre les électeurs à l'extérieur. Certains d'entre eux se sont prêtés à notre jeu de questions-réponses.



C’est sa première élection au Sénégal. Pierre Lemaire vient de mettre le bulletin dans l’urne et s'apprête à rentrer avec sa compagne. Sollicité pour une interview, il accepte de perdre quelques minutes pour nous. Pour cet ingénieur, les opérations électorales se passent bien. Le même constat est fait par sa compagne, Joy Bissette. L'étudiante révèle dans la foulée que c’est sa première expérience. Son ami est par contre un habitué des urnes car pour l'ingénieur qui a fait près de deux ans au Sénégal, l'expression électorale est importante et permet de préserver les acquis de longues luttes.



Jean Marie est l'un de ces franco-sénégalais qui se sont levés très tôt ce dimanche pour accomplir leur devoir. C'est presque une habitude chez ce cachotier qui ne veut pas donner son nom de famille même s'il accepte d'être filmé, à visage découvert. Il affirme voter depuis 26 ans aux élections françaises car il ne veut pas que les autres choisissent à sa place. Comme lui, les français seront fixés sur le nom des deux finalistes de cette élection.



En effet, si aucun des douze candidats n’obtient la majorité absolue à l’issue du premier tour, une deuxième manche opposera les deux premiers le 24 avril. Un rendez-vous que Jean Marie n'aimerait pas manquer. « Je dois terminer ce que j'ai commencé », philosophe Jean Marie qui s'éloigne du centre du vote, au pas de charge.