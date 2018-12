Cour d'appel : Peine allégée pour Barthélemy Dias

La cour d'appel de Dakar a condamné aujourd'hui à trois mois de prison ferme, Barthélemy Dias, soit une peine plus légère qu'en première instance, a-t-on appris de sources judiciaires.



Les juges n'ont que partiellement suivi le tribunal des flagrants délits qui avait prononcé une peine de six mois de prison ferme. Une peine modérée comparable à celle du procès en première instance. Si Barth' n'a "pas outragé", il a bien "jeté le discrédit sur une décision juridictionnelle", a tranché la Cour.



Barthélémy Dias a été condamné en première instance à six mois de prison ferme. Une peine qu’il a déjà purgée. Le Maire de Mermoz Sacré-coeur pourrait se pourvoir en cassation, selon son avocat...