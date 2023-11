Cour Suprême / Présence du ministre chargé des élections : Passe d’armes entre Me Demba Ciré Bathily et l’agent judiciaire

Dès la reprise de l’audience qui a été suspendue pour 10 minutes, c’est Me Demba Ciré Bathily, avocat d’Ousmane Sonko a tenu à préciser que le ministre chargé des élections n'est pas présent dans la salle d’audience. Et le président rétorque : " il n'est pas concerné et il ne peut pas prendre la parole. Qu'est-ce que le ministère chargé des élections vient faire ici ", s’est-il interrogé.



Et l'Agent judiciaire de l'Etat a précisé que l'agent peut s'octroyer de toutes les fonctions et tous les privilèges des agents de l'Etat.