Coups d’État en Afrique : La réponse tranchée du général Stephen J. Townsend qui accable la mal gouvernance, la corruption et ... la Russie.

À la question de savoir quelles sont les causes des coups d’État en Afrique de l’Ouest ? Le général Stephen J. Townsend a répondu en ces termes : « je ne peux pas vous expliquer les causes des coups d’État en Afrique et les tentatives. Mais je pense que c’est lié à la mal gouvernance et à la corruption. Les USA estiment que les coups ont des conséquences néfastes sur la démocratie. »



Poursuivant son argumentaire, il indexe la Russie dans un coup d’État survenu au Soudan. « Nous n’avons pas vu l’implication des chinois. J’ai reçu certains rapports sur l’implication de la Russie récemment au Soudan », dit-il.