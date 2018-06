Coupe du monde 2018 : l'équipe type des absents !

Plusieurs joueurs de renom ne seront pas présents en Russie cet été pour disputer la Coupe du monde. Si certains resteront à la maison car ils n'ont pas réussi à se qualifier avec leur sélection, ils sont nombreux aussi à ne pas faire le voyage en raison des choix de leur sélectionneur ou à cause d'une blessure. Maxifoot vous propose une équipe type des joueurs qui n'ont pas été appelés ou qui sont blessés pour ce Mondial 2018.



Hart a disparu



Au poste de gardien, on retrouve l'Anglais Joe Hart. Présent au Mondial 2014 et à l'Euro 2016, il est en perte de vitesse depuis deux ans avec des prêts au Torino et à West Ham. Chez les Hammers, il n'était même plus indiscutable ces derniers mois. Le sélectionneur Gareth Southgate lui a préféré Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton) et Nick Pope (Burnley) dans les cages des Three Lions. C'est dire le peu de crédit dont jouit désormais Hart.



Une défense qui a de la gueule



En défense centrale, Laurent Koscielny sera l'un des grands absents. Patron de la défense des Bleus lors du dernier Euro, le Gunner a été lâché par son corps avec une grave blessure au tendon d'Achille. Pas de David Luiz non plus puisque sa saison galère à Chelsea - en raison de relations tendues avec Antonio Conte - le prive de Mondial. Son compatriote brésilien Alex Sandro n'a pas été retenu avec la Seleçao également. Très courtisé, notamment par le PSG, le latéral gauche de la Juventus Turin a été doublé par Filipe Luis dans le rôle de doublure de Marcelo. Le joueur de l'Atletico Madrid offre un profil plus défensif qui a pu faire la différence. A droite, Hector Bellerin a perdu gros avec sa saison mitigée à Arsenal et Julen Lopetegui a préféré faire appel à Alvaro Odriozola (Real Sociedad).



Luiz Gustavo et Nainggolan restent à quai, la surprise Sané



Au milieu de terrain, les suiveurs de la Ligue 1 pourront regretter l'absence de Luiz Gustavo. Malgré sa très belle saison à l'OM, le Brésilien n'a pas retrouvé la Seleçao deux ans après sa dernière sélection. Radja Nainggolan peut aussi être déçu. Auteur d'un bel exercice avec l'AS Rome, le Belge a été snobé par Roberto Martinez, qui a justifié un «choix tactique» . Vexé, le «Samouraï» a décidé de prendre sa retraite internationale dans la foulée. La surprise Sané, Götze héros déchu Dans les couloirs, on notera l'absence de deux Allemands. Tout d'abord celle très surprenante de Leroy Sané. Très performant avec Manchester City cette saison, l'ailier a été écarté au dernier moment par Joachim Löw ce lundi. Le sélectionneur a fait comprendre qu'il n'était pas satisfait de ses prestations en sélection. Héros de la finale du Mondial 2014, Mario Götze suivra cette fois-ci la compétition devant son poste de télévision. Ses prestations avec Dortmund, honorables mais pas spectaculaires, lui ont coûté sa place face à la concurrence.



Deux attaquants boudés



Celle-ci, on s'y attendait. Mais à l'étranger, on aura sans doute du mal à comprendre l'absence de Karim Benzema chez les Bleus. Celui qui vient de remporter sa troisième Ligue des Champions consécutive avec le Real Madrid, avec un but en finale contre Liverpool (3-1), est écarté depuis l'affaire de la sextape et ne reviendra pas tant que Didier Deschamps sera là. Co-meilleur buteur de Serie A avec 29 buts cette saison, l'attaquant argentin de l'Inter Milan Mauro Icardi est aussi snobé par Jorge Sampaoli. Sa mésentente avec Lionel Messi ne serait pas étrangère à son absence.