Coupe du Monde des Clubs Qatar 2019 : Le stade Education City accueillera la finale

Tout juste sorti de terre, le tout nouveau et impressionnant stade de 40 000 places qui accueillera également la Coupe du Monde de la FIFA dans trois ans, abritera aussi les play-off et la troisième place à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019.



Lors du Mondial des clubs, Le stade Education City sera également le théâtre de l’entrée en lice de Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, en demi-finale le 18 décembre. Les autres matches seront disputés au Khalifa International Stadium, également retenu pour le Mondial 2022, et au Jassim Bin Hamad Stadium, l’antre d’Al Sadd SC, le champion du Qatar.



La Coupe du monde des clubs se tiendra du 11 au 21 décembre. Il s’agira d’une première répétition générale avant le Mondial 2022, qui se jouera à la même période de l’année.



Pour rappel, le Real Madrid a remporté les trois dernières éditions du tournoi.