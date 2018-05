Coupe d'Afrique : Les Lions du mini-foot sont arrivés à Tripoli

A la veille du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) mini-foot, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal sont arrivés à Tripoli, qui accueille la compétition du 5 au 12 mai.



Après une escale à Tunis, il ont atterri ce vendredi soir à l'aéroport international de Tripoli, dans la Commune de Ben Ghashir, avant de rejoindre leur camp de base, sis à Bab Albahr Hôtel.



À l'arrivée, il ne manquait que le capitaine Momo Cissé, pensionnaire du Jaraaf de Dakar, qui joue la Sonacos, dimanche.



Les matches de la CAN mini-foot se dérouleront au Stade Youssef Soltane Abou Sahmine dans la capitale libyenne. Le Sénégal affrontera la Tunisie, dimanche, puis l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya, lors de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) mini-foot. Les joueurs de Cheikh Sidy Bâ ont hérité d'un groupe B abordable sur le papier, avec le pays organisateur de la dernière Coupe du Monde.



Les autres sélections du groupe font leur entrée dans une telle discipline pour la première fois depuis sa création. Elles représentent notamment les menaces les plus faibles pour les Lions du mini-foot, qui avaient remporté la médaille de bronze au dernier Mondial...