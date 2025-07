Côte d'Ivoire: un vice-président du parti de Gbagbo annonce sa candidature à la présidentielle

Un vice-président du parti de Laurent Gbagbo, ex-chef de l'Etat et opposant ivoirien, a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre, une "précaution" selon lui face à l'inéligibilité de M. Gbagbo.



L'ancien président fait partie des quatre figures de l'opposition exclues du scrutin du 25 octobre à la suite de décisions de justice.



"Afin d'éviter la politique de la chaise vide, je déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle", a annoncé lors d'une conférence de presse Ahoua Don Mello, vice-président du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), dont Laurent Gbagbo est le président et le candidat investi.



Début juillet, la presse locale rapportait l'existence d'une note de M. Don Mello adressée à M. Gbagbo, dans laquelle il proposait plusieurs candidatures au cas où celle de l'ancien président ne serait pas retenue.



M. Don Mello a confirmé cette information jeudi, précisant que "si Laurent Gbagbo est éligible, après toute la lutte démocratique que nous allons mener, il est bien évident que ces candidatures de précaution deviennent caduques".



Sa décision n'a pour l'instant pas été approuvée par son parti, qui a récemment exclu deux de ses membres ayant affiché leur soutien à Ahoua Don Mello.



"Le débat interne se poursuit et nous arrivons bientôt à une conclusion", a indiqué le candidat.



Ahoua Don Mello est par ailleurs un des vice-présidents du groupe des Brics et conseiller auprès du patronat en Russie.



Mardi, le président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature à un quatrième mandat.