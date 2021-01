Côte d’Ivoire : Macky Sall joue les bons offices et réconcilie Bédié et Konan Kouadio Bertin

Le Chef de l’État Macky Sall est un homme écouté au pays de Ouattara. Il vient de le démontrer en réconciliant Konan Kouadio Bertin, candidat indépendant à la présidentielle du 31 Octobre dernier au pays des Lagunes, donc dissident du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et Henri Konan Bédié, qui dirige ce parti. Cela lui avait d’ailleurs valu son exclusion de la formation. Les deux hommes se sont donc retrouvés ce vendredi grâce à une intervention du Président Macky Sall si l’on en croit Bédié lui-même. « Ce jour, vendredi 22 Janvier 2021, à la demande expresse de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, j’ai accordé une brève audience à Monsieur KONAN KOUADIO BERTIN. À sa demande de pardon à mon égard, j’ai indiqué que je ne ressentais aucune offense, mais plutôt une divergence de choix politique », a tweeté l’ex Président de Transition de l’opposition Ivoirienne. « J’ai fait pour ma part le choix du NON au troisième mandat présidentiel anticonstitutionnel, et j’y suis engagé avec la majorité des ivoiriens. Je souhaite donc que chacun suive son chemin dans la paix et la tranquillité », a-t-il ajouté.