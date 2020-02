Coronavirus : Le total des cas confirmés au Japon monte à plus de 540.

Un nouveau lot de tests du nouveau coronavirus effectués sur des personnes à bord du paquebot Diamond Princess en quarantaine au Japon depuis début février, a révélé 88 cas positifs supplémentaires portant le total à 542, a annoncé mardi le ministère japonais de la Santé.



Le navire est placé en quarantaine jusqu'au 19 février au moins. Il n'a pas été précisé si ce chiffre comprend les 14 cas constatés parmi les Américains évacués dans la nuit de dimanche à lundi par avion et qui étaient à bord du paquebot.



Quelque 3.700 passagers et membres d'équipage de 56 nationalités étaient initialement à bord.



Sur 681 personnes nouvellement testées, sur ce navire immobilisé près de Yokohama (banlieue de Tokyo), 88 se sont avérées positives renseigne l’Agence France-Presse.



D'autres résultats d'examens sont attendus car tous les passagers et membres d'équipage encore sur le bateau ont désormais subi un prélèvement, a expliqué le ministre de la Santé, Katsunobu Kato. Des possibilités de voir le bilan total grimper davantage ne sont pas exclues.



En théorie, la période de quarantaine débutée le 5 février s'achève mercredi. Seront autorisés à descendre du navire de croisière celles et ceux qui affichent un test négatif et n'ont pas eu de contact proche avec une personne contaminée.



Dans les autres cas, la période d'isolement se prolongera, à l'hôpital pour les individus testés positifs.

Les opérations de débarquement débuteront mercredi, mais devraient durer jusqu'à vendredi informe l’Afp.





Sans attendre la décision des autorités japonaises, qui essuient de plus en plus de critiques pour cette gestion de crise, les Etats-Unis ont déjà rapatrié les leurs par avion pour les placer en quarantaine dans leur pays.



Le Canada, l'Australie, Hong Kong, la Corée du Sud, l'Italie et le Royaume-Uni ont décidé de faire de même.



Par ailleurs, hormis les personnes contaminées dans le navire, 74 autres cas ont été recensés sur le territoire japonais, dont un adolescent à Wakayama, a indiqué un responsable local.



Cependant, un seul décès a été enregistré, celui d'une femme de 80 ans dans la préfecture de Kanagawa, limitrophe de Tokyo.