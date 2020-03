Coronavirus : Deux premiers cas graves enregistrés au Sénégal.

Le Directeur de cabinet et porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, révélant les résultats des examens virologiques traités dans le communiqué numéro 29, a déclaré que deux patients ont contracté une forme grave du Covid-19. « L’état de santé des patients hospitalisés est stable, en dehors de deux cas graves, actuellement pris en charge par nos structures », enseigne Aloyse Waly Diouf.



L’un, nous apprend-on, est sous traitement respiratoire. Ce sont les premiers cas isolés de malades hospitalisés qui ont été rapportés depuis le début de la crise. Selon le dernier bilan diffusé ce lundi, sur les 87 tests réalisés 20 sont revenus positifs. Il s’agit de 5 cas importés et 14 cas contact suivis par les services du ministère et d’un (1) cas issu de la transmission communautaire. Un patient, qui a été testé deux fois négatif, est déclaré guéri.



Docteur Diouf rappelle ainsi la nécessité de respecter les gestes barrières afin de protéger ces personnes vulnérables. Comme toujours, le ministère de la Santé et de l’Action renouvelle à la population son appel strict au respect des mesures de prévention individuelle et collective.