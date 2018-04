Coopération sécuritaire dans la zone UEMOA : Aly Ngouille Ndiaye préside la réunion ministérielle sur la question à Ouagadougou

Le Ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye présidera ce jeudi 26 avril 2018 à Ouagadougou, la réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace UEMOA, indique un communiqué de ses services. En effet, selon la même source, cette réunion organisée par la Commission de l’UEMOA et qui réunira les ministres des pays de l’espace communautaire en charge de la sécurité, a pour objectif de renforcer la coopération en matière sécuritaire et de renseignement.

Une réunion, ajoute la note, qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA adopté par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union à Dakar, le 5 juin 2016. Elle examinera, notamment, les derniers développements de la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA. Une rencontre des experts précédera la rencontre ministérielle les 24 et 25 avril 2018 à Ouagadougou, précise la source pour finir.