Coopération : la Turquie appuie le Sénégal en matériel médical pour la lutte contre la Covid-19.

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, la Turquie a offert au Sénégal du matériel destiné à la prévention. Une sobre cérémonie de réception présidée par le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, s’est déroulée ce 20 août compte tenu du contexte.



Ce don fait suite à l’entretien que le Chef de l’État avait eu avec son homologue, Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, pour lui manifester sa solidarité et celle du Sénégal au moment des incendies qui ont frappé la Turquie ces derniers jours.

« J’exprime aussi ma solidarité et mon soutien au peuple turc qui, comme de tradition, a fait preuve de courage et de dignité pour traverser cette période difficile.

Je présente mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers dans ce sinistre », avait-il déclaré avant de poursuivre : « ce contexte accroit la valeur déjà très importante du don que la Turquie fait à notre pays qui vient renforcer notre dispositif de lutte contre la Covid-19. Je rappelle qu’il s’agit de plus de 12 tonnes de matériel composé d’une Centrale d’oxygène de 19 m3/heure, de 100 000 kits de prélèvement et de 50 000 vaccins Sinovac.

Ce n’est pas le premier don que nous recevons de la Turquie. En effet, la Turquie est à nos côtés depuis le début de la pandémie et accompagne notre pays dans la mise en œuvre de son plan de riposte contre la pandémie. C’est un des nombreux fruits de notre belle et riche coopération avec la Turquie ; et comme nous le constatons à nouveau, le domaine de la santé et de l’action sociale en est un grand bénéficiaire... »



Le président Macky Sall avait adressé un mot de remerciement à l’ambassadeur de la Turquie, « Je voudrais vous remercier chaleureusement car je connais votre niveau d’implication personnelle pour accompagner notre système de santé et d’action sociale, dans le cadre des bonnes relations que votre pays entretient avec le Sénégal. »