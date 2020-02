Contrainte par corps : Aramine Mbacké arrêté hier par la section de recherches

L' ex Dg de Dangote est entre les mains de la Section de recherches. Il a été arrêté hier par les gendarmes, selon "les échos" qui ont exécuté la contrainte par corps sollicitée par Oumy Thiam. Cette dernière réclame 57 millions de FCFa à Aramine. Un montant qu'elle s'est vu allouer à la suite d'un long combat judiciaire par la cour d'appel. Les dommages s'élevant en réalité à 175 millions de francs. Oumy Thiam accusait Aramine Mbacké de faux et usage de faux portant sur plus de 375 millions. Il lui avait produit de fausses lettres de crédit en lui faisant croire qu'elle pouvait gagner beaucoup d'argent après l'avoir convaincue d'investir dans le sucre.