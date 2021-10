Contentieux impliquant Baye Ciss : ses avocats démentent l'escroquerie portant sur 78 millions FCFA et précisent

Les conseils de l'homme d'affaires Baye Ciss ont apporté plus de précisions sur le contentieux liant leur client à la société Netgreen computer dans lequel l'entrepreneur aurait été condamné pour abus de confiance et escroquerie portant sur 78 millions FCfa et relayé dans la presse. À travers une sortie médiatique, ce 26 octobre, les avocats du cabinet Wane-Fall et associés qui défendent l'ingénieur financier ont présenté une décision de justice concluant à un non-lieu dans ce dossier qui expliquent-ils, date de 1999.

Selon eux, Baye Ciss a été blanchi. Les conseils ont dans ce contexte particulier marqué par des ambitions politiques en vue des élections locales de 2022, tenu à défier les détracteurs du milliardaire à apporter la preuve par laquelle Baye Ciss aurait été condamné pour abus de confiance et escroquerie. Ils entendent toutefois saisir les juridictions compétentes aux fins de poursuite contre ceux qu'ils qualifient de malintentionnés. Concernant la saisie de certains de ses biens, les conseils ont également clarifié.

« Aucun immeuble voire aucun bien de Baye Ciss n'a fait l'objet de saisie », a dit Me Oumar Diouf.

Pour sa part, Baye Ciss qui a pris part à cette sortie médiatique, parle d'acharnement contre sa personne ceci, à la veille de la publication de la liste du président Macky Sall qui désignera les différents candidats aux prochaines échéances électorales, fera savoir l'homme d'affaires.