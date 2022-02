Consultation au cautionnement des législatives : le ministre Antoine F. A. Diome magnifie l’esprit de sérénité des acteurs.

Les débats sur la fixation du montant de la caution en vue des élections législatives du 31 juillet se sont déroulés dans un esprit de sérénité et un esprit constructif.



C’est l’avis du ministre de l’intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome qui a présidé, ce 24 février, la rencontre consultative avec les partis et coalitions de partis politiques. L’autorité s’est félicitée des propositions et a confié en prendre acte.



« J’exprime mes félicitations à l’endroit des différents participants pour la qualité de leurs interventions », a annoncé au terme des échanges, Antoine F. A. Diome.

Il a rappelé la nécessité de faire valoir le montant 150 jours avant la tenue des élections et conformément au code électoral.



Le ministre de l’intérieur qui a mené les débats en compagnie des différents services de l’État impliqués dans le processus électoral a, toutefois, renseigné de la publication prochaine d’un arrêté qui informera du montant retenu de la caution pour la participation aux législatives. Les échanges consultatifs ont enregistré 33 intervenants délégués par les différents partis et coalitions de partis politiques...