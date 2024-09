Consommer local: La FNBS milite pour des exonérations fiscales sur céréales locales au même titre que le blé

En prélude à la Semaine nationale du pain aux céréales locales, qui se tiendra du 5 au 7 septembre 2024 au CICES, à Dakar, La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS), a organisé une série d’activités visant à sensibiliser les institutions politiques, économiques et sociales du pays, qui jouent un rôle crucial dans la promotion du consommer local. Ainsi, une visite de découverte a été entreprise, ce 2 septembre 2024 pour mettre en lumière les différents acteurs de la chaîne de panification (unité de transformation de céréales locales gérée par des femmes transformatrices, école de formation spécialisée en boulangerie, mettant l’accent sur l’utilisation des céréales locales, boulangerie spécialisée dans la production de pains et autres produits à base de céréales locales et minoterie dédiée aux produits céréaliers locaux)



En effet, dans le but de promouvoir l’utilisation des céréales locales dans la panification et à inciter les autorités à revoir les législations fiscales en vigueur, en particulier les taxes et la TVA appliquées aux céréales locales, la semaine du pain aux céréales locales s’inscrit dans une démarche de valorisation des produits locaux et de renforcement de la souveraineté alimentaire du Sénégal. L'objectif principal est de convaincre les autorités sénégalaises d'appliquer aux céréales locales les mêmes exonérations fiscales dont bénéficie actuellement le blé. La FNBS plaide pour des allègements fiscaux qui contribuent à rendre les céréales locales plus compétitives et accessibles, tout en stimulant la production et la consommation locale.



Ainsi, la Semaine nationale du pain aux céréales locales réunira divers acteurs de la chaîne de valeur, notamment les producteurs de céréales, les minotiers, les transformateurs, et les boulangers. Ensemble, ils engagent un plaidoyer collectif pour la création d’un cadre législatif favorable à l’économie agricole et au développement des filières locales. Ce plaidoyer s’articule autour de la demande d’exonérations fiscales et d’une réduction de la TVA sur les céréales locales, visant à les rendre plus accessibles pour les boulangers et les consommateurs.