Conseil économique social et environnemental : Le maire de Ndiob, Oumar Ba, nommé vice-président.

Le maire de la commune de Ndiob, Oumar Bâ, par ailleurs président du Réseau des Villes et Communes vertes et écologiques du Sénégal (REVES), a été nommé Vice-Président du Conseil Économique Social et Environnemental du Sénégal.



Cette élection fait suite à l'ouverture de la session ordinaire de l'institution qui s'est tenue ce mardi 15 septembre 2020. Pour le nouveau vice-président du CESE, cette nouvelle nomination montre que « le Président de la République prête une oreille de plus en plus attentive aux questions relatives à l’écologie et à l'environement tout comme le gouvernement ».



Le maire Oumar Ba est un écologiste passionné et très engagé pour les questionsécologiques. Et son ancrage au niveau des associations d'élus pourra être opportunément mis à profit pour accompagner le gouvernement dans la promotion de villes vertes et d'un développement territorial durable...