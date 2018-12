Conseil constitutionnel : Malick Gakou dépose sa candidature et soupçonne Macky Sall de vouloir faire invalider les parrainages de ses concurrents

Malick Gakou s'est battu comme un lion ce lundi pour être le premier à déposer sa candidature au Conseil constitutionnel. Mais le candidat de Gakou2019 a vu tous ses efforts réduits à néant puisqu'au lieu de la première place qu'il croyait avoir acquise de haute lutte, il s'est retrouvé au sixième rang et pour cause. La liste des candidats établie la veille et dont Mimi Touré était à la tête, a été reconduite le mardi 11 décembre. Mais le candidat Gakou estime que cela découle des calculs politiciens de Macky Sall pour faire annuler les parrainages recueillis par la concurrence.