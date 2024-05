KOLDA : Le commissariat urbain démantèle une bande organisée de malfaiteurs...

Le commissariat urbain de Kolda vient de démanteler une bande organisée de criminelle composée de 07 individus ce lundi 06 mai. Ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols organisés, complicité et recèle. D'ailleurs, ils viennent d'être déférés au parquet devant le procureur ce mardi 07 mai. Dans cette dynamique, ils volaient des téléphones portables, des télés et des motos.



Cette bande organisée opérait partout dans la région notamment lors des grands événements telles que les cérémonies religieuses, les marchés hebdomadaires, les mariages entre autres. En mettant la main sur cette bande, la police continue de mettre hors d'état de nuire les malfrats. Pour rappel, les vols de motos ou de téléphones portables sont devenus monnaie courante et les populations peuvent pousser un ouf de soulagement avec cette arrestation.