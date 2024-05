NDOULO - La gendarmerie met la main sur les 15 cascadeurs aux galipettes moqueuses du tronçon Touba - Mbacké - Diourbel

Dans une vidéo exclusive publiée par Dakaractu ce mardi, l’on voit plusieurs personnes s’adonner à des galipettes comme pour imiter leurs collègues récemment arrêtés pour les mêmes faits par la police de Dakar et placés en garde-à-vue avant d’être présentés au Procureur du Tribunal de grande instance hors-classe de Dakar.



Cette fois-ci, c’est la gendarmerie et plus précisément celle de Ndoulo qui se signale. Les pandores, informés, ont arrêté en moins d’un tour d’horloge, 15 des personnes qui s’adonnaient au jeu sur la vidéo. Une arrestation qui intervient au moment où le sujet a été débattu lors du comité régional de développement préparatoire du magal de Darou Salam en présence du gouverneur de région et du président de l’association des transporteurs.

Affaire à suivre…