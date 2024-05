Terrorisme dans le Sahel : Bassirou Diomaye Faye et Ouattara s’engagent à éradiquer ensemble le fléau

Lors de leurs échanges à l’occasion de la visite officielle du chef de l’Etat sénégalais à Abidjan, les deux présidents demeurent convaincus que le développement ne peut se réaliser sans une stabilité intérieure et sous régionale. Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye sont convenus de fédérer leurs actions et de les renforcer en vue de lutter efficacement contre le terrorisme et toutes les activités criminelles connexes.







Ils sont également convenus de se concerter régulièrement sur ces questions majeures. Ainsi, la vive préoccupation sur la situation sécuritaire dans la sous-région et au Sahel s’est invité aux discussions des deux chefs d’Etat. Face aux attaques terroristes qui menacent la viabilité des Etats, ils ont réitéré leur solidarité aux peuples frères des pays touchés par ce fléau ainsi que leur disponibilité à soutenir tous les efforts favorisant le retour rapide de la paix et de la sécurité.