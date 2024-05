Me Mbossé Sow : "La réhabilitation du port est l'une des plus importantes attentes des kaolackois, c'est une priorité!"

Des dysfonctionnements et des problèmes techniques entre autres, dit-on, avaient empêché le lancement des travaux du port de Kaolack en 2022 par le Président Macky Sall. Depuis déjà plus d'une décennie, le port de Kaolack a cessé de fonctionner, impactant ainsi négativement l'activité économique de cette localité et même de la sous région. Avec l'avènement du nouveau régime, les populations du Sine-Saloum peuvent encore nourrir l'espoir de voir se réaliser la relance des travaux du port. Dans cet entretien avec Dakaractu, le coordonnateur de Pastef à Kaolack, Me Mbossé Sow, lance un appel au régime de Diomaye et Sonko pour la réhabilitation du port de Ndangane. "C'est une demande sociale pour les habitants de Kaolack. Nous ne souhaitons que sa revitalisation de sorte qu'il retrouve son lustre d'avant indépendance et juste après, pour le développement économique de cette cité. Au-delà du projet d'agriculture et d'industrialisation de la ville de Kaolack, la réhabilitation et la revitalisation du port restent l'une des attentes les plus importantes des populations", informe-t-il. Pour lui, "le projet de développement de Kaolack n'est pas difficile. Il manquait seulement une volonté politique aux différents régimes qui se sont succédés. J'ai bon espoir que si cette volonté politique est là, l'industrialisation et le développement économique de cette localité peuvent se faire dans les plus brefs délais. Cela réglera définitivement le problème du chômage", dit-il, soulignant que "le développement du Sénégal doit impérativement passer par la revitalisation de cette plaque tournante de l'économie du pays". Poursuivant, Me Mbossé Sow, fait remarquer : "Nous attendons beaucoup du régime car le Sine-Saloum a activement participé à l'élection du Président Diomaye avec plus de 56% dans le département et 63% dans la commune". Me Mbossé Sow a également remercié les populations, militants et alliés de Pastef pour leur engagement sans faille lors de la campagne pour élire le leader de la coalition Diomaye 2024 dès le premier tour.

À rappeler que Me Mbossé Sow a été affecté en 2021 à Kédougou suite à sa sortie dans la presse pour défendre Ousmane Sonko lors des événements de mars 2021.