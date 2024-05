Défense des Droits de l'Homme : PR Diomaye a reçu les responsables d'Amnesty International

Ce vendredi 3 Mai 2024, le Président de la République du Sénégal Mr Bassirou Diomaye Diakhar Faye a accordé une audience à Agnès Callamard,secrétaire générale Amnesty international ainsi que les représentants de l’organisation au Sénégal et en Afrique , dont Seydi Gassama.



En effet, lors de cette audience, le Président Faye a réaffirmé son engagement à prendre des mesures pour améliorer la préservation des droits humains ainsi que la gouvernance économique et financière », peut-on lire dans un tweet sur la page X, d’Amnesty International.

Mieux, le président a aussi exprimé "l'engagement de son gouvernement à promouvoir la paix et les droits humains tant au niveau régional qu'international. Il a partagé les inquiétudes de l'organisation concernant la situation à Gaza, ainsi que les graves violations des droits humains et du droit international humanitaire qui s'y déroulent", a indiqué le post de l'Organisation de Défense des Droits de l'Homme, parcouru par Dakaractu.