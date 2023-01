Congrès ordinaire Sels-A / Pape Mbaye Marie Sylla succède à Abdou Faty qui n’a pas rempilé pour un troisième mandat

Le SELS/ Authentique a tenu son 4ème congrès ordinaire avec beaucoup d’enjeux. L’enjeu majeur était la succession du SG sortant, Abdou Faty qui après deux mandats consécutifs s’en est allé.





Interrogé sur la tournure du congrès, le SG sortant après deux mandats à la tête du syndicat dit : « il y avait beaucoup d’appétit pour ma succession. Il y a eu beaucoup de tension. Mais à la fin, grâce à la COSYDEP, les tensions ont pu se calmer avec une médiation sans faille. Présent à cette occasion, Cheikh Mbow a pu convaincre les deux parties à tout faire pour aller au vote dans la plus grande démocratie », révèle Abdou Faty qui a préféré ne pas se représenter pour un troisième mandat.





Ainsi, il ajoute : « après plusieurs heures de concertation, le congrès a pu se tenir. Les rapports d’activités ont été lus, amendés, le rapport du SG également lu, le bilan financier a été exposé, discuté puis stabilisé. On est passé aux élections et c’est Pape Mbaye Marie Sylla qui a été élu SG du SELS/A. Le candidat malheureux Pape Abdoulaye Camara a été élu SG/A et tous les membres du bureau ont été élus devant huissier, et devant Cheikh Mbow de la COSYDEP. »





Revenant sur le déroulement de l’élection qu’il a présidée, Abdou Faty de rassurer que « l’élection a été démocratique avec bulletin secret avec urne. Donc je félicite Pape Marie Sylla, un inspecteur de l’éducation. Je lui souhaite bon vent et espère qu’il va maintenir les acquis et travailler aux élections de représentativité », conclut l’ex SG du SELS/A.