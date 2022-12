Confrontation Sonko-Adji Sarr / Cité Keur Gorgui sous haute surveillance : GMI, BIP, GIGN tous mobilisés au front...

À quelques heures de la confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr dans le cadre de l'affaire Sweet Beauté, cité Keur Gorgui , quartier résidentiel du leader du Pastef est sous haute surveillance. Des forces de défense et de sécurité sont mobilisés dans tous les coins et recoins de ce quartier de la capitale.



Un important cordon sécuritaire est mis en place dans le secteur jusqu'à la rue qui mène à son domicile. Sur la Vdn, de la cité Keur Gorgui à hauteur du rond-point Auchan, les éléments de la gendarmerie veillent au grain. Le constat reste le même jusque derrière la Sonatel.



Arrivée au niveau du rond Point qui mène chez Sonko, ce sont les éléments du groupement mobile d'intervention qui sont mobilisés tout au long de l'artère. La voie qui mène chez le leader du Pastef est barricadée. Les éléments de la police nationale restent les maîtres des lieux. Ils filtrent les rares entrées et sorties sur cette voie. De l'autre côté du rond-point aussi, les éléments de la Brigade d'intervention polyvalente sont camouflés dans leur voiture garée à quelques encablures...