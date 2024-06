Conflit entre Pêcheurs de Ndayane et Guereo: " Le problème fondamental de la pêche reste le changement de comportement " (Ibrahima LO, inspecteur régional Pêche Thiès)

Mieux vaut tard que jamais dit l'adage . Le sous préfet de Sindia pour ne pas le nommer a convoqué une réunion d'urgence en vue de rechercher des solutions durables. Une rencontre qui a regroupé les différents acteurs, à savoir l'inspecteur régionale de pêche, les deux maires ( Sindia et Popenguine Ndayane), les ClPA, la gendarmerie et les pêcheurs des deux communautés.



Le sous préfet Omar Dia a campé le débat tout en revenant sur les menaces proférées par certains pêcheurs des deux communautés . Le sous préfet précise que la pêche n'est pas une compétence transférée, bien organisée... " Je vous signale ici que personne des deux communautés n'est passée me voir.. Aucun service technique aussi ne m'a informé... Je pense que le secteur est tellement organisé que cette situation actuelle n'avait pas sa raison d'être... Et nous savons tous que ces genres de problèmes ont eu lieu auparavant avec des conséquences énormes et gravissimes... donc plus jamais ça au Sénégal. Je vous invite à la retenue et au respect des lois et règlements mis en place... Vous êtes tous là, je suis à votre écoute avec les services compétents de l'État . Je préfère régler un problème à 03 heures du matin que de me réveiller et trouver des dégâts, appeller moi, mon portable ne s'éteint pas..."



Le maire de Sindia, Pape Diallo est revenu sur l'affaire tout en invitant les acteurs a oeuvré pour la paix.. " Cette affaire, je l'ai apprise par le biais du président de la Commission pêche de mon Conseil municipal... Je tiens à signaler que Ndayane et Guéreo sont une famille, il ne peut que y avoir la paix.



Prenant la parole, le maire de Popenguine/Ndayane, Modou Mansour Thiandoum a fustigé la démarche de certaines personnes dans cette affaire. " il y a des gens mal intentionnés qui se disent activistes qui ont participé à cette affaire.. S'ils veulent faire la politique, ils n'ont qu'à venir.. Ils nous trouveront sur leur chemin.. "



Le Président de la Commission pêche de la municipalité de Popenguine/Ndayane, Pape Ndiaye est revenu largement sur la problématique des pêcheurs en mer.. Sans langue de bois, ce dernier s'est défoulé sur ses parents pêcheurs.. " Le vrai problème, c'est nous les pêcheurs, nous sommes très difficiles à gérer parce-que nous avons un problème de civisme. Nous sommes esclaves de notre besoin.. Chacun veut faire ce qu'il veut.. Et le problème au Sénégal est que chacun veut faire ce qu'il veut et personne ne sanctionne...



En somme, à l'unanimité les pêcheurs ont plaidé l'harmonisation de la fermeture des zones de pêche. L'inspecteur régional de la pêche, Ibrahima lo, après avoir écouté les acteurs a fait une mise au point... Ce dernier d'interroger la réglementation qu'il faut respecter.. " Je tiens à préciser que concernant l’arrêté, c'est vous les acteurs qui l'avaient soumis donc à vous de prendre vos responsabilités.. Concernant la zonation, il vous faut un consensus... Le problème fondamental de la pêche reste le changement de comportement tout en respectant la réglementation... Sous peu la surveillance sera renforcée, surtout sur la zone tampon... Et pour l'immatriculation des pirogues sous peu une équipe sera envoyée pour que ceux qui ne respectent pas la réglementation soient contraints à le faire... "