Conflit Russie-Ukraine : Umaro Sissoco Embaló et Macky Sall devraient se rendre à KIEV en Septembre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est entretenu ce jeudi 4 août 2022 avec le président en exercice de la Cédéao, le chef d’Etat bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló, par visioconférence.



Un entretien qui a porté sur la situation en Ukraine. D'après nos confrères de RFI, le président Volodymyr Zelensky souhaite le ralliement des pays africains à sa cause et s'est dit ouvert au dialogue pour une issue négociée du conflit avec la Russie.

À cet effet, l'implication des dirigeants africains est donc très souhaitée par Kiev.



Après avoir réaffirmé son « adhésion aux principes du non-alignement et du règlement pacifique des différends », le président Embaló qui assure la présidence tournante de la Cédéao, a promis de se rendre à Kiev en compagnie du président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall, en septembre.