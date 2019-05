Conférence religieuse : Quand les femmes parlementaires transcendent les clivages politiques

Le Collectif des femmes parlementaires a été reçu ce mercredi par la direction de Dakaractu. Sira Ndiaye, la chargée de la communication du collectif, Yéya Diallo, Mame Diarra Fam , Adji Mergane Kanouté et Ndèye Lucie Cissé ont été reçues par le Directeur de publication . L'objectif de cette visite était de remettre un carton d'invitation à Mr Serigne Diagne, mais de discuter aussi dans la foulée, des mesures d'accompagnement pour mieux vulgariser la conférence religieuse que le collectif compte organiser le 12 mai prochain à Sorano. Ce collectif qui regroupe les femmes parlementaires de la majorité comme de l’opposition, transcendent ainsi les clivages politiques pour mieux s'investir sur le terrain des actions sociales, car au delà de leur statut de député, elles hissent la femme dans tout ce qu'elle représente comme valeur et socle du développement social. Et c'est tout le sens donné à cette conférence religieuse dont la marraine est la première Dame Marième Faye Sall.