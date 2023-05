Condamnation de Sonko: Déthié Fall se solidarise du leader de Pastef

« J’apporte aujourd’hui plus que jamais mon total soutien et ma totale solidarité à mon ami et frère le Président Ousmane SONKO » tels sont les premiers mots de Déthié Fall qui après le verdict , manifeste son soutien à Ousmane Sonko.



Déthié Fall invite à rester mobilisé contre la tentative du Président Macky SALL d’écarter encore un candidat à la prochaine présidentielle.