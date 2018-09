Concours d’entrée à la Maison d’Education Mariama BA de Gorée : liste des 150 élèves présélectionnées (DOCUMENTS)

Ces listes sont également disponibles et affichées à la Direction des Examens et Concours du ministère de l’Education nationale et dans les inspections d’Académie (IA) et les inspections de l’Education et de la Formation (IEF).

Les élèves présélectionnées de la liste principale comme celles de la liste d’attente, sont invitées à déposer leur dossier de candidature auprès de l’Inspection de l’Education et de la Formation à laquelle est rattachée l’école de la candidate. Il est cependant porté à la connaissance des parents ou des tuteurs des élèves figurant sur la liste d’attente que leur enfant ne sera habilitée à passer le concours de la MEMBA qu’en cas de désistement, de retard ou de non conformité de dossier de candidature d’une élève de la liste principale et dans l’ordre de la liste d’attente.

Le dossier de candidature se compose ainsi qu’il suit :



1. une lettre manuscrite de présentation de candidature émanant du parent ou tuteur ayant la garde

légale de l’élève, adressée au ministre de l’Education nationale et indiquant l’adresse de la candidate

et, au moins, un numéro de téléphone d’un des parents ou du tuteur ;



2. une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité du parent ou tuteur ayant la garde légale de la candidate ;



3. un extrait d’acte de naissance de la candidate datant de moins d’un an ;



4. une attestation sur l’honneur par laquelle le parent ou le tuteur certifie que la candidate est de

nationalité sénégalaise ;



5. un reçu de versement des droits d’inscription fixés à dix mille (10 000) FCFA.



La date-limite de dépôt du dossier de candidature est fixée au vendredi 21 septembre à 16 heures précises. Passé cette date-limite, l’élève est considérée avoir désisté du concours et est remplacée dans l’ordre de la liste d’attente.



Dakar, le 12 septembre 2018



Le ministre de l’Education nationale Serigne Mbaye THIAM