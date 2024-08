Conakry : Les fortes pluies causent d'innombrables dégâts...

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale guinéenne, Conakry ce samedi 24 août 2024 ont causé d'énormes dégâts matériels. Ainsi, plusieurs maisons et des voitures sont submergées par les eaux bloquant le passage de beaucoup de routes. Dans la foulée , également le pont qui relie les quartiers Lambanyi à Cobayah sont coupés par les eaux. A celà, il faut ajouter que de nombreux commerces ont été emportés par ces fortes pluies tout en arrêtant une grande partie de l'activité économique. En ce sens, plusieurs individus ne se sont pas rendus à leur lieu de travail à cause de cette situation.



Pour rappel, en cette période l'Afrique de l'ouest est frappée par de violents orages créant des inondations avec mort d'hommes au Niger et au Tchad.