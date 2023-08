Comportement violent du coach, défaite en finale de l’afrobasket, Cierra Dillard attaque Tapha Gaye…

À peine quelques heures après la finale de l’afrobasket féminin perdue (84-74) ce samedi par le Sénégal devant le Nigeria, la meneuse des lionnes, Cierra Janay Dillard (26 ans), s’en est ouvertement prise à son sélectionneur, Moustapha Gaye.

Dans des publications faites en statut, sur son compte Instagram officiel, l’américaine récemment naturalisée sénégalaise a indirectement fustigé le style de management du coach sénégalais, ainsi que ses choix tactiques.

Sans prendre de pincettes elle s’est publiquement offusquée de l’attitude peu compréhensible de son sélectionneur qui, d’après elle, a « abandonné » son équipe et cassé le moral de ses joueuses en pleine compétition. « Difference in championship teams, is head coaching. First time seeing a head coach give up and walk out on his team at half time of a championship game », a-t-elle posté.

Autrement dit, Cierra estime que dans le basket de haut niveau : « La différence dans les équipes de championnat, c'est l'entraîneur principal. C’est la première fois que je vois un entraîneur en chef abandonner et quitter son équipe à la mi-temps d'un match de championnat. » Une déclaration qui fera certainement couler beaucoup d’encre malgré la médaille d’argent glanée par les Lionnes et son titre de meneuse de la compétition en plus d’une place dans l’équipe type de cet Afrobasket féminin 2023.

Rappelons que déjà en 2015, en quart de finale de l’Afrobasket, le coach Tapha Gaye avait eu un comportement très violent et inapproprié vis-à-vis de la joueuse, Ramata Daou. Huit ans après, tout récemment contre le Cameroun, en quart de finale de l’afrobasket féminin 2023, il y a quelques jours, le coach Tapha Gaye a encore récidivé devant le monde entier. Il s’est violemment emporté, pénétrant même sur le parquet pour bousculer et hurler au visage de la jeune basketeuse, Fatou Pouye, provoquant l’indignation générale !