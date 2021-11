Comportement du fidèle face à son guide : Les indications de Cheikh Mahi Cissé tirées des enseignements de Cheikh Al Islam, Baye Niass.

Au cours de ce deuxième jour de visite du Khalife Général des Niassène, Serigne Mahi Ibrahima Niass, une délégation composée de Imam Cheikh Cissé, de Cheikh Mahi Cissé et d’autres guides de la famille de Baye Niass a fait le déplacement à Dakar.



Sous l’initiative de Jamihatoul Ansarou Diin, ce déplacement du Khalife de Médina Baye revêt tout son sens. D’abord, c’est une opportunité pour s’adresser aux populations Dakaroises mais aussi pour communier et adresser un message aux fidèles tout en leur donnant des recommandations pour mieux se comporter face à leur guide et face à leur devoir vis-à-vis de leurs semblables.



Après le Hadratoul Jummah d’hier, place à la conférence ce samedi qui s’est déroulée au terrain ACAPES et qui a pour thème : « les qualités du disciple envers son guide ».



Cheikh Mahi Cissé, le conférencier, revient sur le rôle du fidèle et du guide face aux impératifs religieux.