Complicité de vol : Un étudiant de l'Ucao incite un mineur de 14 ans à voler les bijoux de sa grand-mère et risque 1 an de prison ferme.

Les faits remontent à la date du 16 juin 2021 où la dame Ngoné Niang est allée à la gendarmerie de la Foire pour porter plainte contre le prévenu Abdou Aziz Diallo pour abus de faiblesse de mineur et extorsion de fonds. Interrogé par les enquêteurs, la victime, élève en classe de cinquième au collège Dabakh de Yoff affirme que pendant très longtemps, le mis en cause n'a cessé de le forcer à fouiller les armoires de sa grand-mère et de sa tante pour lui remettre les bijoux en or et en argent qu'il y trouvera. Et le jeune qui avait peur de son bourreau Abdou Aziz Diallo, s'exécute à chaque fois qu'il reçoit l'ordre de ce dernier. Ces montants ont été évalués à hauteur de 2 millions 300 francs Cfa. Sachant que son deal a éclaté, le mis en cause est allé se réfugier chez sa mère à Guédiawaye, avant de s'évaporer. Et ce n'est que deux mois après, qu'il a été arrêté par les gendarmes à Diamniadio chez un de ses amis.



À la barre, le prévenu a nié les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il reconnaît avoir reçu la somme de 500 000 francs Cfa venant du mineur Khadim Kébé. Célibataire et domicilié à Ouest Foire, il déclare n'avoir jamais demandé à Khadim Kébé d'aller voler les biens de sa grand-mère. "C'est lui qui venait me donner l'argent pour que je le lui garde. Cette vidéo date du mois de décembre passé. Cet argent m'avait été remis par mon père pour que j'aille le déposer à la banque," s'est-il défendu.



Quant à la plaignante Ngoné Niang, elle fait savoir que le prévenu en plus d'inciter son petit-fils à voler, l'obligeait à fumer et à boire de l'alcool en lui faisant également prendre des appartements meublés.



Considéré comme témoin dans cette affaire, Khadim Kébé avoue qu'il remettait à Abdou Aziz Diallo tout l'argent qu'il prenait dans les armoires de sa grand-mère et de sa tante pour qu'ils puissent louer des voitures de luxe.



Le conseil de la partie civile estime que ce sont des faits graves du fait que le prévenu a 22 ans et la victime en a 14. "Khadim ne connaît rien ici, il est au Sénégal depuis 3 ans. Le prévenu a abusé de l'innocence de ce garçon, de sa faiblesse pour commettre son forfait", a plaidé la robe noire qui pense que la matérialité des faits ne pose aucune difficulté. Évalué à hauteur de 2 millions 300 de francs Cfa, la partie civile réclame un montant de 07 millions de nos francs pour cause de tous préjudices confondus.



Lors de son réquisitoire, la parquetière relève qu'il y a eu une incitation de la part du prévenu qui a poussé la victime à commettre ces forfaits. En tenant compte de tous ses éléments, la représentante du ministère public requiert une peine d'emprisonnement de 1 an ferme. La défense demande au tribunal de faire preuve de clémence pour que la carrière du pauvre garçon ne soit pas sacrifiée. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 05 janvier prochain.