Commune de Meouane : Pape Diouss désapprouve la décision de Bara Ndiaye et soutient Amadou Ba pour une victoire éclatante

Suite à la déclaration de Bara Ndiaye, ex maire de Meouane dans le département de Tivaouane et actuel directeur général de la maison de presse de rejoindre la coalition Diomaye président, Pape Diouss, conseiller municipal de la commune de Meouane désapprouve totalement et confirme son soutien inconditionnel au candidat Amadou Ba et promet une victoire éclatante du candidat de BBY dans la commune de Meouane



Ce conseiller municipal à la commune de Méouane rappelle qu' il a dirigé toutes les campagnes du désormais, ex membre de l'APR ( Bara Ndiaye). "Derrière sa décision inique et impopulaire, le noyau de l'APR dans la commune reste mobilisé pour une victoire éclatante du Président Amadou BÂ", fait-il savoir dans un communiqué reçu à Dakaractu.