Pierre Goudiaby Atépa : « Toutes les constructions sur la corniche ont été arrêtées ! »

La protection du littoral de Dakar est une priorité absolue du nouveau régime. C’est ce qu’a laissé entendre Pierre Goudiaby Atépa. Invité de l'émission « Point de vue », ce dimanche, sur la Rts1, Atépa, architecte et homme d'affaires, a abordé ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Selon lui, avec l'avènement du nouveau régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre, Ousmane Sonko, il devrait y avoir un arrêt des accaparements et des constructions anarchiques le long de la corniche. Une mesure qui pourrait potentiellement permettre la restitution de ces terres aux populations sénégalaises.

Ainsi, Atépa a exprimé son attente de voir des actions concrètes de la part du gouvernement. En tant que défenseur du littoral, il attend en particulier les actions promises par le Premier Ministre Ousmane Sonko. C’est dans ce sens qu’il a déclaré : « Il (Ousmane Sonko) avait promis de tout raser ! Bien sûr, il n'est pas possible de tout raser, mais au moins, ils ont déjà arrêté toutes les constructions sur le littoral, le long de la corniche... »

Comme il l'a dénoncé depuis des années, Pierre Goudiaby s'est indigné de l’accaparement de la corniche qui, d’après lui se déroule au détriment des citoyens sénégalais. Il a expliqué : « Savez-vous ce qui se passe ? Je le dénonce depuis 35 à 40 ans. Les gens achètent des terrains qui appartiennent en réalité à tout le monde, car le domaine public maritime est pour tous ! Ils les achètent à 2.450 FCFA le mètre carré, puis obtiennent un bail. Ensuite, ils organisent le déclassement de ces terrains, c'est-à-dire qu'ils obtiennent un titre foncier à partir du bail. Ils emmènent ce titre foncier à la banque et obtiennent 1 million de FCFA par mètre carré. Enfin, ils revendent ces terrains à 1,5 million de FCFA le mètre carré. C'est scandaleux ! Tout cela se fait au détriment des citoyens", a-t-il déclaré avec indignation.