Commune de Djibidione : Les ressortissants de Dakar étalent leurs maux, le ministre du Travail rassure

Le comité d’initiative pour le développement de Djibidione regroupe des ressortissants de ladite commune du département de Bignona. Résidant à Dakar, ces populations ont invité dans une rencontre le ministre du Travail, ressortissant aussi de ladite collectivité locale. La rencontre s’est tenue le weekend.





Djibidione est niché au fin fond de ce vaste département (Bignona), coupé de tout, inaccessibilité, manque d’électricité, d’eau potable… Les populations ont étalé leurs préoccupations au ministre. Cette mobilisation politique a été un prétexte pour les communautés locales d’attirer l’attention sur la situation que cette zone de Djibidione estampillée « Zone rouge » traverse depuis plusieurs décennies.





D’ailleurs sur cette préoccupation majeure, le ministre a évoqué l’engagement du gouvernement à travailler pour le retour définitif de la paix et le retour dans leurs localités respectives des populations déplacées. Car pour Yankoba Diémé, Djibidione avec ses nombreuses potentialités, doit décoller et contribuer considérablement au développement du Sénégal.





Tour à tour, les différents responsables ont pris parole pour étaler leurs préoccupations. Alpha Tamba du comité d'initiative qui a porté la parole des ressortissants de ces 59 villages, a évoqué l’urgence de s’investir pour la promotion du développement socio-économique et culturel à travers l'accompagnement des jeunes et des femmes pour des offres d'emplois et de formation, le développement de l'économie solidaire surtout en faveur des femmes constituent, entre autres, les principales sollicitations que les populations ont exposées au Ministre du Travail, de l'emploi et des relations avec les institutions.





Sur ce, il a souligné la mise sur pied d'un cadre de concertation et de travail pour rendre visible les actions et autres réalisations de l’État et par ricochet du ministre Yankoba Diémé et de tout le gouvernement.





Le porte-parole des étudiants a dans la foulée réitérée leur totale disposition pour une collaboration franche avec l'autorité. Toutefois, il a égrène les difficultés que rencontrent ses camarades dans les universités : hébergement, restauration, manque de bourses et notamment d’accompagnement et d’orientation dans le milieu professionnel.





Pour rappel, Yankoba Diémé est le premier ressortissant de la localité à occuper un poste ministériel. Une fierté que les ressortissants ont tenu à magnifier à travers d’actions politiques à l’avenir. Une consécration qui a également poussé Ndèye Sokhna Badji, présidente du Mouvement des Jiggen Pastef (MOJIP) du département à exhorter tous les ressortissants de la commune de Djibidione à se mobiliser pour constituer un bouclier autour du ministre.





Prenant à son tour la parole suite aux différentes interventions des responsables du Comité d’initiative, le ministre Yankoba Diémé a d’abord vivement remercié ledit comité pour avoir initié cette rencontre d’échanges et de partage entre ressortissants issus d’un même terroir et partageant les mêmes valeurs. « Cette activité est à saluer pour sa portée et son importance » a-t-il fièrement lancé aux initiateurs de la rencontre. « Je vous invite à vous mobiliser sans distinction, sans appartenance politique pour le développement de notre collectivité territoriale et de notre pays » a-t-il indiqué.





« À tous, je voudrais dire que l’esprit qui m’anime, c’est un esprit d’unité, un esprit de fraternité, un esprit de concorde avec une volonté farouche de regarder dans la même direction. Pour cela, ma main reste tendue à tous, à tous les fils et filles qui sont engagés pour qu’on transforme notre pays. Notre commune et notre région particulièrement » plaide le ministre Yankoba Diémé.





Au terme de cette rencontre, les ressortissants de la commune de Djibidione ont pris l’engagement de descendre très prochainement dans leur commune pour un méga meeting histoire pour eux de dire merci au président de la République et à son Premier Ministre Ousmane Sonko.