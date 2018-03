Comité d'organisation du Daaka : " Cette année l'État a pris le problème par les cornes. Mais la discipline des pèlerins est un véritable problème " (Seydou Bâ)

Le comité d'organisation du Daaka de Medina Gounass, par la voix de son president, se félicite des efforts fournis cette année par l'État du Sénégal pour la bonne tenue de la 76 ème édition de la retraite retraite spirituelle. "Cette année l'État a pris le taureau par les cornes. Nous avions un seul forage, mais cette année il y a eu deux forages de plus. Un peu partout on a un maillage des sapeurs pompiers", se félicite t- il devant nos caméras.

D'importantes mesures ont en effet été prises pour la modernisation du Daaka. Selon toujours le président du comité d'organisation : "152 tentes ont été mises à la disposition des personnels, 58 blocs de toilettes, 14 magasins, 112 lieux d'ablution et 12 kilomètres de réseaux d'extention, entre autres mesures prises. "

Cependant, Seydou Ba se désole du comportement de certains pèlerins, qui selon lui, ne respectent pas les mesures édictées...