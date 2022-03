Comité Consultatif Général du Cames : le Recteur de l'UCAD, le Pr Ahmadou Aly Mbaye a été élu Président.

Ce mercredi 2 mars 2022, le Recteur de l'UCAD, le Pr Ahmadou Aly Mbaye, a été élu Président du Comité Consultatif Général du Cames. Un vote qui s’est tenu à Conakry. En effet, selon le règlement intérieur 2019 du Cames, le Comité Consultatif Général "est l’organe de conseil et d’appui au Secrétaire Général du CAMES". Est-il à noter dans l'article 3 du règlement intérieur, que le comité est une entité centrale en ce sens qu'elle supervise et contrôle tout ce qui se fait.



En tant que président, Ahmadou Aly Mbaye se voit à la charge de plusieurs tâches telles la programmation des comités techniques spécialisés, mais aussi celle de pharmacopée et médecine traditionnelle, la programmation d’assurance qualité. Il est aussi maître des concours d’agrégation, de la reconnaissance et équivalence des diplômes.



En raison de cette lourde responsabilité, le comité "révise tous les cinq (5) ans, sur proposition des Comités Techniques Spécialisés, le référentiel d’évaluation des enseignants-chercheurs et des chercheurs, il statue également "sur les recours formulés contre les résultats des délibérations et les décisions des Commissions."