Combat Eumeu Sène vs Modou Lo / Les koldois partagés sur la victoire des protagonistes…

À quelques heures du combat Modou Lo / Eumeu Sène, les commentaires vont bon train à Kolda. Les fans des deux camps interpellés pronostiquent la victoire de leur côté avant ce combat qui suscite beaucoup d’attente chez les supporters.



Abdoulaye Ndiaye, commerçant à la rue baol-baol se prononce : « nous préparons ce combat depuis des mois et voilà l’heure de vérité arrivée. Je suis un fervent supporter de Modou Lo et c’est pourquoi j’ai décoré l’intérieur et l’extérieur de ma boutique de photos de mon lutteur. Modou Lo est plus fort car étant plus jeune qu’Eumeu Sène. Mes amis et moi, nous discutons depuis des semaines sur ce combat. En tout cas ici à la rue baol-baol, nous discutons dans la sportivité et le fair play, et ceux qui perdent ne versent pas dans la violence. Je pense que Modou Lo est plus technique que son adversaire, le combat ne va pas durer plus d’une minute », se réjouit-il.



Rencontré à un arrêt de jakartamen, Amadou Sabaly de dire : « je ne suis pas très lutte, mais je crois que le combat sera à la hauteur des attentes vu le challenge. Je pense que Modou Lo n’a pas droit à l’erreur et Eumeu Sène doit consolider davantage sa place de leader. Par conséquent, ceux qui pensent que le combat sera facile se trompent lourdement même si je ne regarde pas trop la lutte. Je crois qu’Eumeu Sène a un léger avantage sur son adversaire du jour », estime-t-il.



Pape B. Fall, marchand ambulant fan de Eumeu Sène, de préciser : « il ne devrait pas y avoir beaucoup de commentaire sur ce combat. La réalité est qu’Eumeu Sène est plus entraîné, plus rapide et plus efficace au vu de ses combats. Même en le voyant, on sait qu’Eumeu Sène est au-dessus de Modou Lo avec toutes ses performances dernièrement. Je ne néglige pas les atouts de Modou Lo, mais presque la totalité de ses victoires ne sont pas convaincantes. Je crois qu’Eumeu Sène ne va faire qu’une bouchée de son adversaire. Il est plus calme et serein. »



Dans la capitale du Fouladou, les supporters attendent avec passion ce combat qui anime les débats actuellement. Chaque fan y va de sa manière pour supporter son lutteur par des effigies sur les murs, des commentaires, des tee-shirts etc...



Ousmane Ly, la soixantaine d’avancer : « j’aime la lutte, elle me rappelle mon enfance et me fait oublier mes soucis. Pour ce combat, il sera très difficile de se prononcer, mais je trouve qu’Eumeu Sène est un peu au-dessus du lot. Je suis ses combats mais il y aura du répondant en face malgré sa technique. C’est la technique opposée à la jeunesse. J’attends avec impatience ce combat qui fait saliver tous les amateurs de lutte... »