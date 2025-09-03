Colonie de vacances au Maroc : 70 pupilles de la Nation s’envolent avec la Compagnie Air Sénégal

Un groupe de 70 pupilles de la Nation a quitté Dakar ce mardi 2 septembre 2025, pour une colonie de vacances au Maroc, dans le cadre d’une initiative portée par la compagnie Air Sénégal, en collaboration avec les autorités sénégalaises. L’objectif est d'offrir à ces enfants un moment d’évasion, de découverte culturelle et d’apprentissage au-delà des frontières nationales.





Lors de la cérémonie de départ à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), Assane Samb, représentant du Directeur général d’Air Sénégal, a souligné la portée symbolique et humaine de ce voyage : « Ce départ représente l’espoir et la force de notre jeunesse. Ces enfants sont les futurs leaders du Sénégal. »



La compagnie nationale se positionne ici non seulement comme transporteur, mais aussi comme acteur citoyen engagé dans l’accompagnement des jeunes. « Offrir des opportunités de développement personnel à notre jeunesse est essentiel pour l’avenir de notre pays », a ajouté M. Samb.



Cette colonie de vacances vise à permettre aux pupilles de la Nation, souvent orphelins de militaires ou de fonctionnaires tombés au service de l’État, de s’épanouir dans un environnement nouveau, à travers des activités éducatives, culturelles et sportives.



Le séjour au Maroc est placé sous le signe de la découverte, de l’apprentissage de la diversité culturelle et du renforcement des liens d’amitié entre les jeunesses sénégalaise et marocaine. Les organisateurs espèrent que cette expérience inspirera les jeunes à rêver grand et à devenir des bâtisseurs engagés du Sénégal de demain.