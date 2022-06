Colobane : les détails du décès d'une riveraine, selon le récit d'un témoin

La manifestation interdite initiée par les membres de la Coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) a coûté la vie à une jeune fille. Un décès survenu à Colobane. Selon un témoin interrogé par Dakaractu, c’est une grenade jetée dans un local contenant des matelas qui a été à l’origine d’un incendie qui a engendré le décès d’une fille.

« On est intervenu pour éteindre les flammes mais on a constaté qu’il y avait la présence d’un corps calciné dans les débris », a confié le témoin qui en a profité pour appeler les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance au moment de larguer des projectiles pour disperser les manifestants. A en croire le témoin qui n’a pas décliné son identité, la victime a été surprise alors qu’elle faisait sa sieste dans un local qui contenait des fauteuils. « Ce sont les projectiles lancés à travers un véhicule de couleur blanche de la police qui a provoqué cet incendie mortel », a-t-il déclaré, au micro de Dakaractu. Aux dernières nouvelles la dépouille a été transférée aux HLM.