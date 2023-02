Co-présidence de la 2e conférence des NU sur l’eau à New York : Le Sénégal en binôme aux côtés de la suisse.

Ce choix porté sur le Sénégal traduit l’engagement du président Macky Sall, qui a désigné le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam pour le représenter avec une délégation du Sénégal à cette importante conférence dans la perspective de réalisation des objectifs de l’accès universel et durable à l’eau et à l’assainissement.



Cette co-présidence du Dialogue interactif n°4 « L'eau pour la coopération », avec la Suisse, offrira d’une part l’occasion de promouvoir le « Blue Deal pour la sécurité de l’eau et de l’assainissement pour la paix et le développement » et, d’autre part, la mise en perspective de la coopération transfrontalière et internationale dans le domaine de l'eau, la coopération multi-acteurs, la coopération intersectorielle, y compris la coopération scientifique, et la place de l'eau dans la réalisation de l'agenda 2030.