Clôture des assises de la justice : « l'objectif final, c'est de réconcilier les Sénégalais... » (Pr Babacar Guèye, facilitateur)

Le président facilitateur des assises de la justice, le Pr Babacar Guèye, par ailleurs, président du Collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce), a encore rappelé l’objectif principal des concertations sur la réforme et la modernisation de la justice initiées depuis le 28 mai.



Prenant part, ce 04 juin, à la restitution des travaux du dialogue national, il a précisé que la réconciliation nationale est au centre de l’initiative.



« Ce que nous avons voulu à l'occasion de ces assises, c'est faire en sorte que tout le monde soit impliqué, que ces assises soient les plus inclusives possibles. C'est la raison pour laquelle nous avons fait participer toutes les couches de la population pour qu'elles soient inclusives, pour que tout le monde puisse se reconnaître dans les résultats qui sortiront de ces travaux. Parce que l'objectif final, c'est de réconcilier les Sénégalais », a indiqué Pr Babacar Guèye.



Au préalable, l’autorité nommé par le Chef de l'État pour conduire les discussions a renseigné de l’intérêt des échanges.



« Une discussion intense, passionnée, parfois de position, parfois irréductible. Mais voilà, nous sommes quand même parvenus à faire ce travail. Nous avions deux commissions, une commission réforme et une commission modernisation. Ces deux commissions ont travaillé d'arrache-pied, vraiment il faut remercier tous les participants qui ont fait montre de beaucoup d'engagement, de beaucoup de dévouement à l'occasion de ces travaux qui sont venus tous les jours, avec beaucoup d'entraves et vous allez le voir, beaucoup de recommandations sont sorties de ces assises. Je voudrais les remercier pour le travail qu’il ont accompli durant toute cette semaine de discussions et de débats intenses », a soutenu le Pr Babacar Guèye. En outre, il a rassuré sur toutes les propositions reçues.



« Je voudrais dire aux architectes, aux guides religieux, aux greffiers et aux experts qui pensent que leurs contributions n'ont pas été suffisamment prises en compte, qu'ils se rassurent et sachent qu'elles seront annexées au rapport. Et le comité scientifique va essayer de les exploiter pour voir dans quelles mesures intégrer leurs préoccupations dans le rapport général », a dit le président facilitateur des assises de la justice, Babacar Guèye.