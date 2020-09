Clôture de la campagne de sensibilisation ‘’NEN KO DANN’’ : Soham Wardini désinfecte l’Île de Gorée.

Lancée à Yoff le 23 juin 2020, la caravane de sensibilisation ‘’NEN KO DANN’’ sur la Covid-19 a été bouclée ce mercredi 30 septembre 2020, par le maire de la Ville de Dakar à Gorée. À cette occasion, Soham Wardini a remis un important lot de produits hygiéniques composés de savon en morceaux et liquide et des masques pour lutter contre la Covid-19.





« La ville toute seule n'aurait pu faire cette merveilleuse caravane. Le budget avait été voté avant l'arrivée de cette pandémie. Nous n’avions pas prévu toutes ses dépenses qui coûtent excessivement cher. Mais grâce à l'appui des partenaires, cette campagne de sensibilisation a été réalisée », a fait savoir Madame Wardini.



Pour lutter contre cette pandémie, Soham Wardini exhorte les jeunes à participer à l'éradication de ce virus. «Les personnes du 3e âge doivent être protégées. Elles sont restées dans leurs maisons sans sortir. Et ce sont les jeunes qui sortent qui vont leur apporter cette maladie», a-t-elle rappelé.



Aussi, l’édile de la ville de Dakar a saisi l'occasion pour remercier et encourager les médecins qui sont en train de faire un travail remarquable reconnu dans le monde entier.



Soham Wardini compte maintenir sa collaboration avec la ville de Gorée dans tous les combats au service de la population.



Pour sa part, le maire de Gorée a souligné que cette forte mobilisation de la maire de Dakar montre sa volonté d'aider les populations à se protéger contre le virus, mais aussi d'aller vers les populations et leur donner les moyens de se protéger avec le slogan 1 million de masques à Dakar. Selon Augustin Senghor, ce geste constitue une vitrine de la dynamique que les élus doivent avoir à savoir être proche des populations pour leur rendre service.