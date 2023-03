Climat politique tendu: Le Président Macky Sall exige de fermes mesures pour la sécurisation des personnes et des biens

Le président de la République a présidé hier la réunion du traditionnel du conseil des ministres. Une belle occasion pour le chef de l’Etat de revenir sur l’impératif, dans un contexte socio-politique agité, de prendre les mesures qu’il faut afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Selon le chef de l’Etat, il s’agit de préserver les acquis démocratiques et l'ordre public. A ce sujet, le Président Macky Sall a rappelé que « le Sénégal demeure un Etat de droit de référence et une démocratie exemplaire ».



Le président de la République a demandé aux ministres en charge de ces questions de prendre toutes les mesures idoines pour assurer sur l'étendue du territoire national, la sécurisation absolue des personnes et des biens, au regard de certains troubles à l'ordre public observés ces derniers jours dans des localités du pays.



Pour rappel, les 15 et 16 mars dernier, des tensions ont commencé notamment avec le procès en diffamation concernant les deux acteurs politiques Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. L’une des dernières victimes de ces manifestations politiques a été le jeune Korka Bâ, décédé à Bignona.