Classement des établissements d’hébergement touristique : des panonceaux indiquant le nombre d’étoiles posés sur la devanture des réceptifs classés

Catégories Nombre Pourcentage 5 étoiles 05 7,35 % 4 étoiles 04 5,88 % 3 étoiles 25 36,76 2 étoiles 19 27,94% 1 étoile 15 22,02 %

Dans le cadre du programme national de classement des établissements d’hébergement touristique , la Commission nationale d’agrément et de classement des établissements d’hébergement touristique (CNACEHT) a effectué des visites techniques dans les réceptifs hôteliers de Dakar éligibles en vue de statuer sur leur classement selon la grille des normes CEDEAO.Au terme du classement, cinq (05) établissements ont été classés à la Catégorie à 5*, quatre (04) à la catégorie 4*, vingt-cinq (25) à la Catégorie 3*, dix-neuf (19) à la Catégorie 2*, quinze (15) à la Catégorie 1*.Le Classement des hôtels doit être suivi de la pose des panonceaux indiquant le nombre d’étoiles obtenues sur la devanture des réceptifs classés. Ainsi, depuis plus d’une semaine, la Commission nationale de Classement des hôtels, dirigée par le Directeur de la Réglementation touristique (DRT) composée des agents de l’Etat et des représentants du secteur privé, est en train de matérialiser les décisions de la Classement par la pose des panonceaux de classement tel que prévu par le décret régissant les réceptifs hôteliers.En plus d’être une disposition légale régie par le, le Classement des réceptifs hôteliers est une des cinquante-trois (53) actions de la feuille de route du Ministre du Tourisme et des Transports Aériens,, qu’il déroule en cent (100) jours, du mois de mai au mois d’août avec les différents services de son département.Le Classement des hôtels ainsi que la pose des panonceaux visent à insuffler une nouvelle dynamique au secteur du tourisme et à repositionner l’offre touristique sénégalaise sur le marché mondial.De telles actions contribueront, sans doute, à concrétiser la vision du Chef de l’Etat, Son Excellence le Président Macky SALL, d’ériger le Sénégal au rang de leader régional multiservices et touristique avec l’objectif d’accueillir trois (03) millions de touristes à l’horizon 2023 et dix (10) millions en 2035.A la suite de Dakar, la pose des panonceaux se poursuivra au niveau des hôtels de Thiès qui ont déjà été visités et classés. Après avoir posé les panonceaux dans les régions de Dakar et Thiès, la Commission nationale de Classement des Etablissements d’Hébergement touristique poursuivra sa mission au niveau des autres Pôles touristiques. L’objectif étant de classer tous les hôtels du Sénégal éligibles selon la norme CEDEAO avant janvier 2020.