Classement FIFA : Le Sénégal garde sa première place Africaine (malgré l’impasse de la FSF), la Belgique reste Nº1 mondial

La Tunisie suit de près avec un 29e rang mondial (2e en Afrique, 1493 points.) Classés Troisièmes à la dernière coupe d’Afrique des nations, les « Super Eagles » complètent le podium Africain (3e en Afrique, 34e mondial avec 1482 points.)



Les « Fennecs » d’Algérie, fraîchement victorieux de la CAN 2019, se hissent à la 4e place au niveau continental, mais restent à une lointaine 38e place au classement général avec 1466 points. Le Maroc ferme le top 5 Africain, avec une 39e place mondiale (1463 points.)

Au classement général, la Belgique conserve la première place avec 1752 points. Si la composition du Top 10 reste inchangée, plusieurs changements de position sont à noter. La France (2e, plus 1), championne du monde en titre, retrouve la deuxième place aux dépens du Brésil (3e, moins 1), tandis que la meilleure progression au sein du Top 10 revient à l’Espagne (7e, plus 2.)